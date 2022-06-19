وزيرِ الرياضة يرفعُ التهنئةَ للقيادة بمناسبة تتويج الأخضر الأولمبي بكأس آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزيرُ الرياضة رئيسُ اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وللشعب السعودي كافة؛بمناسبةِ حصول المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على لقب كأس آسيا 2022، بعد فوزه على نظيره المنتخب الأوزبكي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقال سموه في تصريحٍ صحفي بهذه المناسبة: “نحمد اللهَ -عزَّ وجلَّ- على حصول منتخبنا الأولمبي على لقب كأس آسيا، الذي يجسدُ الدعمَ الكبيرَ وغيرَ المسبوق من لدن قيادتنا الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي نحظى به من سموِّ ولي العهد -حفظه الله-، الذي أولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الرياضي، ما انعكس إيجاباً على تحقيق قفزاتٍ نوعية في الأصعدة كافة، ورفع اسم المملكة العربية السعودية عالياً في مختلف المحافل الرياضية”.

وأضاف سموه: “أُهنئ لاعبينا الأبطال وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنسوبي الاتحاد السعودي لكرة القدم، بقيادة ياسر المسحل، على تحقيق هذا الإنجاز، الذي يعدُّ تأكيداً على تطور كرة القدم السعودية، وامتلاك بلادنا مواهب مميزة، تملك مستويات فنية كبيرة قادرة -بإذن الله- على خدمة المنتخبات السعودية في السنوات المقبلة، وصولاً لتحقيق المزيد من الإنجازات لبلادنا في مختلف الألعاب والرياضات”.