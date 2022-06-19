بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير تترقب عشاق كرة القدم العربية وخاصة المصرية مباراة من العيار الثقيل وقمة تجمع بين الأهلي والزمالك، وذلك لحساب منافسات الجولة الـ 20 من مؤجلات بطولة الدوري المصري لكرة القدم. وتقدم صحيفة المناطق للقراء بثا مباشرا لـمباراة الأهلي والزمالك.

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