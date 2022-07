محمد بن مسعود - الدمام - الان بهذه الطرق السـرية بإمكانك معرفة مع من يتحدث صديقك على الواتساب من خلال رقـم هاتفه فقط !

مـراقبة تطبيق واتساب من خلال الرقم يعد سبباً رئيسياً يدفع البعض للتجسس ومراقبة بعضهم البعض وذلك نتيجة لانعدام عامل الثقة، وزيادة الشكوك ببعضهم علاوة على الفضول الذي يفرض نفسه دائمًا، فيرغب العديد في كشف تحركات الشخص المستهدف وذلك من خلال برنامج الواتس اب، إلا أن الجانب إيجابي في هذا الأمر هو قدرة الآباء على مراقبة نشاطات أبنائهم على التطبيق.

لذلك قمنا في المقال هذا بإعطائكم أفضل البرامج المجانية والتي ستقوم بفتح المجال لكم للتعقب والتجسس على من تريد مراقبته من خلال تطبيق الواتساب بواسطة رقم الهاتف، كما أن البرامج هذه سوف تفتح لكم الأبواب لاستكشاف كافة المستجدات والتحديثات في عالم التكنولوجيا ومساعدتك على التخلص من هاجس الشك.

أهم 3 برامج لمراقبة الواتس اب من خلال الهاتف

هناك الكثير من الفيديوهات التي تعمل على عرض بعض البرامج الكاذبة، والتي تزعم بأنها تعطيك القدرة على التجسس واختراق اي واتس اب بواسطة رقم الهاتف، لكننا من خلال هذا المقال تعمدنا تقديم أهم وأفضل 3 مواقع والأكثر ضمان وثقة وهم :-

أولاً :- تطبيق Wlog

يتميز التطبيق بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

التطبيق متاح للجميع بالمجان.

يقدم التطبيق خدماته بدقة عالية.

سهولة العمل حيث ما عليك سوى إدخال رقم جوال الشخص الذي ترغب بمراقبته لتكتشف كل معلوماته التي يخبئها في الواتس اب الخاص به.

يمكنك التطبيق من مراقبة واتس اب أي شخص حتى ولو حذف اسمك.

ثالثًا:- تطبيق WhatsPlus- Last Seen Tracker

عند استخدام تطبيق WhatsPlus- Last Seen Tracker كل ما ستحتاجه هو ادخال اسم الضحية ثم اسم البلد من قائمة البلدان ثم ادخال رقم الضحية بالكامل ثم الضغط على زر التالي Next.

يتميز التطبيق بخاصية قفل التطبيق برمز كلمة مرور وذلك ليتمكن من منع المتطفلين وجعل التجسس والمراقبة الخاصة بك سرية للغاية.

انتبه

غالبية برامج المراقبة والتجسس تمنحك تجربة مجانية لمدة قصيرة، وبعدها تقوم بإجبارك على الدفع، ولكن بهذه الحيلة الذكية والبسيطة بإمكانك استخدامها بطريقة مجانية طوال الوقت من خلال الولوج إلى مدير التطبيقات ومسح بيانات تطبيق التجسس ثم فتحه من جديد وسيعمل معك بهذه الطريقة مجانًا.