7 حقوق لا تتنازل عنها عند صيانة السيارة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن مجموعة من الحقوق يجب التمسك بها عند صيانة السيارة.

وأوضحت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن الحقوق تشمل: توفير الوكيل التجاري الصيانة اللازمة للسيارة، وتقدير تكلفة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها، وعدم إلزامك بدفع تكاليف لم توافق عليها.

وتضمنت: تحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارها والمحافظة عليها أثناء الصيانة.

وبحسب التجارة، فيحث لصاحب السيارة صيانتها في أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج.