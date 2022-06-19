اخبار دوليه – رئيس البرلمان العربي: قمة شرم الشيخ تؤسس لشراكة استراتيجية وحجر أساس للحفاظ على الأمن القومي العربي

محمد بن مسعود - الدمام - رحب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي بنتائج ومخرجات القمة العربية الثلاثية التي احتضنتها مدينة شرم الشيخ المصرية بين جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية، مشددا على أنها تأتي من منطلق حرص القادة الثلاثة على تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن العربي لمواجهة التحديات التي تواجهه .

وأكد رئيس البرلمان العربي – في بيان له – أن العلاقات الراسخة والمتجذرة التي تجمع الدول الثلاث على كافة المستويات تؤمن لشراكة استراتيجية وحجر أساس داعم وقوي يساهم في الحفاظ على الأمن القومي العربي، منوها بالدور المحوري والهام الذي تتمتع به مصر والبحرين والأردن والتي تعد لبنة حقيقية سوف تأخذ العلاقات العربية لآفاق أرحب وأوسع وسوف تكون نقطة انطلاق وارتكاز لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن توحيد الرؤى والمواقف بين قادة الدول الثلاث والوقوف صفا واحدا سيساهم في حلحلة القضايا والأزمات العربية، ووقف التدخلات الخارجية بالمنطقة، داعيا الى ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية فيما يتعلق بالقضايا المحورية بالمنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكافة الأزمات التي تؤثر على أمن واستقرار الدول العربية.