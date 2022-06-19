“سكني”: إصدار أكثر من 12 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية حتى مايو 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر برنامج سكني 12401 عقد إلكتروني للأراضي المجانية السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022م حتى نهاية شهر مايو الماضي، وذلك عبر تطبيقه الإلكتروني تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين، ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج؛ لتسهيل تملك المسكن الأول، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030م تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان.

وأوضح “سكني” أن عقود الأراضي شملت 3271 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و2438 أرضاً في منطقة الرياض، و1785 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1005 أراضٍ في منطقة القصيم، و899 أرضاً في منطقة نجران، و803 أراضٍ في منطقة جازان، و796 أرضاً في منطقة عسير، و506 أراضٍ في منطقة حائل، و415 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و129 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و174 أرضاً في منطقة الباحة، و100 أرض في منطقة الجوف، إضافة إلى 80 أرضاً في منطقة تبوك.