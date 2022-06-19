ضبط 678 دراجة آلية مخالفة في مختلف المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل إدارات المرور بمناطق المملكة، حملتها لضبط الدراجات الآلية المخالفة؛ إذ نجحت حتى الآن في ضبط 678 دراجة.
وأوضح المرور أن الحملة مستمرة في جميع مناطق المملكة، مهيبة بالمواطنين التعاون والالتزام بالقواعد الواردة بالنظام.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المرور استمرار تنفيذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بمختلف مناطق المملكة.
وبينت في تغريدة على حسابها الرسمي، أن عدد الدراجات المخالفة التي تم ضبطها بلغ 1322 دراجة.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة، وسط تشديدات بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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ويعرف نظام المرور الدراجات الآلية بأنها كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها عربة، وليست مصممة على شكل سيارة.
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