محمد بن مسعود - الدمام - وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال لكل لاعب من لاعبي المنتخب السعودي (تحت 23 عاماً) ومدربهم الوطني بعد تحقيقهم كأس آسيا 2022

كانت هذه تفاصيل خبر مليون ريال مكافئة لكل لاعب بالأخضر الأولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.