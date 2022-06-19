طقس جازان.. أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية على هذه المحافظات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن تعرض منطقة جازان لسحب رعدية، ونشاط في الرياح، تؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.
وأشار إلى أن المحافظات المتأثرة بالتنبيه هي: أبو عريش، وأحد، والمسارحة، والحرث، والطوال، والعارضة، وجازان، وصامطة. وينتهي الإنذار في الساعة العاشرة من مساء اليوم.
وقد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، حتى يوم السبت المقبل. وأشار المركز إلى أن الأمطار الرعدية يتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة، ويبدأ سقوطها من اليوم حتى السبت.
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