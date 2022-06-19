وأوضحت الوزارة أن المركز تعمل به 342 باحثة شرعية وقانونية، بالإضافة إلى الخبراء المسجلين في منصة خبرة وعددهم 800 خبيراً في تخصصات الهندسة، والمحاسبة، والتقييم، والمحاماة، إذ يتم الاستعانة بهم لدعم عمل المركز، وبهدف تقليص أمد التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دشن مؤخراً مركز تهيئة الدعاوى بهدف تحسين الخدمات القضائية، وتقديم عدد من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، وتزود الكوادر البشرية بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية اللازمة لتشغيل المركز.
المركز من شأنه أن يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها المركز الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، وخدمة تهيئة طلبات الإفلاس.
كانت هذه تفاصيل خبر العدل: مركز تهيئة الدعاوى ينفذ أكثر من 245 ألف خدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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