اخبار الخليج – وزير التربية يُكرّم «العهد الزاهر» لفوزها بالمدرسة المتميزة وبلوغ طالباتها القائمة النهائية للمرة الثانية في تحدي القراءة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جولاته الصباحية، قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بزيارة إلى مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات، كرّم خلالها إدارة المدرسة وعدداً من منتسباتها وطالباتها، بمناسبة فوزها بجائزة المدرسة المتميزة على مستوى مملكة البحرين خلال مشاركتها في الدورة السادسة من مبادرة تحدي القراءة العربي للعام 2021-2022م، من بين 230 مدرسة مشاركة من المملكة، وبلوغ طالباتها القائمة النهائية للمرة الثانية.
وبهذه المناسبة، أكد الوزير أن المشاركة الكبيرة والمتميزة لمدارس مملكة البحرين في مبادرة تحدي القراءة العربي، تعد تجسيداً للعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، ومن بينها المجال التعليمي، مشيراً إلى أن ما حققته مدارس البحرين ولا تزال من نتائج مشرّفة يعكس الاهتمام الكبير الذي تحظى به المسيرة التعليمية المباركة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، منوهاً بأهمية هذه المبادرة الدولية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأشار الوزير إلى تطلع مملكة البحرين إلى مواصلة تحقيق الإنجازات في المنافسات النهائية لهذه المبادرة في دورتها الحالية، تعزيزاً لما الخليج 365 أن تحقق في الدورة الأولى من حصول مدرسة الإيمان الخاصة – قسم البنات على المركز الثالث من بين 30 ألف مدرسة مشاركة دولياً، وحصول طالبة بحرينية على المركز الثالث ضمن 3 ملايين ونصف مليون طالب يمثلون العديد من الدول، ومن ثم حصول مدرسة الإيمان – قسم البنات على المركز الأول في الدورة الثانية ضمن 41 ألف مدرسة مشاركة دولياً، مما يعكس الاهتمام الذي توليه وزارة التربية والتعليم لنشر القراءة والبحث والاطلاع في الميدان التربوي، عبر المناهج والأنشطة التربوية، وتخصيص حصص للقراءة ضمن الجدول الدراسي في مختلف المراحل، وإنشاء مركز مصادر تعلّم في كل مدرسة، وغيرها من جهود في هذا السياق.
من جانبها، قالت مديرة ثانوية العهد الزاهر للبنات الأستاذة نور منير الغنام السبيعي إن دعم الوزارة كان سبباً رئيسياً في الإنجاز، وعزز من جهود الإداريات والمعلمات والطالبات وأولياء الأمور في تنفيذ خطة استراتيجية تضمنت تنفيذ مشاريع داعمة لتحدي القراءة ، مثل «مقهى القراء» الذي استفادت منه 360 طالبة، وركز على القراءة والتلخيص، إلى جانب « نادي القراء» الافتراضي الذي شارك به طلبة من مدارس مختلفة، و»نادي الضاد» الذي ينفذه قسم اللغة العربية بمشاركة جميع الطالبات البالغ عددهن 784 طالبة، والذي قاد طالبات المدرسة الموهوبات إلى تحقيق 15 من المراكز الأولى في مسابقات اللغة العربية الخارجية، فضلاً عن مشروع «إبداع ذو حكاية» الذي يحفز الطالبات على التميز اللغوي.
هذا، وقد قام الوزير بتكريم إدارة المدرسة وعدد من منتسباتها، كما قام بتكريم الطالبة حنان الشهابي لتحقيقها المركز الثاني على مستوى مملكة البحرين، ضمن أكثر من 142 ألف طالب وطالبة مشاركين من مدارس المملكة، إضافةً إلى الطالبتين زينب عباس وبتول النشابة الحاصلتين على مراكز متقدمة.
والجدير بالذكر أن الطالب محمد جميل علي من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين قد فاز بالمركز الأول محلياً في الدورة الحالية.
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