اخبار الخليج – وزير التربية يُكرّم «العهد الزاهر» لفوزها بالمدرسة المتميزة وبلوغ طالباتها القائمة النهائية للمرة الثانية في تحدي القراءة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن‭ ‬جولاته‭ ‬الصباحية،‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬ماجد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬مدرسة‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات،‭ ‬كرّم‭ ‬خلالها‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬وعدداً‭ ‬من‭ ‬منتسباتها‭ ‬وطالباتها،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬المدرسة‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬تحدي‭ ‬القراءة‭ ‬العربي‭ ‬للعام‭ ‬2021‭-‬2022م،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬230‭ ‬مدرسة‭ ‬مشاركة‭ ‬من‭ ‬المملكة،‭ ‬وبلوغ‭ ‬طالباتها‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬الكبيرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬لمدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مبادرة‭ ‬تحدي‭ ‬القراءة‭ ‬العربي،‭ ‬تعد‭ ‬تجسيداً‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المجال‭ ‬التعليمي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬مدارس‭ ‬البحرين‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مشرّفة‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬المباركة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬تطلع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لما‭ ‬الخليج 365‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬مدرسة‭ ‬الإيمان‭ ‬الخاصة‭ – ‬قسم‭ ‬البنات‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭ ‬مشاركة‭ ‬دولياً،‭ ‬وحصول‭ ‬طالبة‭ ‬بحرينية‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬طالب‭ ‬يمثلون‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حصول‭ ‬مدرسة‭ ‬الإيمان‭ – ‬قسم‭ ‬البنات‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬ضمن‭ ‬41‭ ‬ألف‭ ‬مدرسة‭ ‬مشاركة‭ ‬دولياً،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬الاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لنشر‭ ‬القراءة‭ ‬والبحث‭ ‬والاطلاع‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬التربوي،‭ ‬عبر‭ ‬المناهج‭ ‬والأنشطة‭ ‬التربوية،‭ ‬وتخصيص‭ ‬حصص‭ ‬للقراءة‭ ‬ضمن‭ ‬الجدول‭ ‬الدراسي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬مصادر‭ ‬تعلّم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مدرسة،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬مديرة‭ ‬ثانوية‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬للبنات‭ ‬الأستاذة‭ ‬نور‭ ‬منير‭ ‬الغنام‭ ‬السبيعي‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬الوزارة‭ ‬كان‭ ‬سبباً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬الإنجاز،‭ ‬وعزز‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الإداريات‭ ‬والمعلمات‭ ‬والطالبات‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬تضمنت‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬داعمة‭ ‬لتحدي‭ ‬القراءة‭ ‬،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مقهى‭ ‬القراء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬استفادت‭ ‬منه‭ ‬360‭ ‬طالبة،‭ ‬وركز‭ ‬على‭ ‬القراءة‭ ‬والتلخيص،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬‮«‬‭ ‬نادي‭ ‬القراء‮»‬‭ ‬الافتراضي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬به‭ ‬طلبة‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬مختلفة،‭ ‬و»نادي‭ ‬الضاد‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينفذه‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الطالبات‭ ‬البالغ‭ ‬عددهن‭ ‬784‭ ‬طالبة،‭ ‬والذي‭ ‬قاد‭ ‬طالبات‭ ‬المدرسة‭ ‬الموهوبات‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬الخارجية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬إبداع‭ ‬ذو‭ ‬حكاية‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحفز‭ ‬الطالبات‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬اللغوي‭.‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬الوزير‭ ‬بتكريم‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬منتسباتها،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بتكريم‭ ‬الطالبة‭ ‬حنان‭ ‬الشهابي‭ ‬لتحقيقها‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ضمن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬142‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬المملكة،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬الطالبتين‭ ‬زينب‭ ‬عباس‭ ‬وبتول‭ ‬النشابة‭ ‬الحاصلتين‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬متقدمة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الطالب‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬علي‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنين‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬محلياً‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭.‬