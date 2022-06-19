اخبار الخليج – فتح باب التسجيل للبرنامج الإثرائي الصيفي بوزارة التربية والتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - يعلن‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬للاشتراك‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الإثرائي‭ ‬الصيفي‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬ولغاية‭ ‬28‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬الصيفية‮»‬‭ ‬في‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

ويحتوي‭ ‬برنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مجموعة‭ ‬مُتنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والورش‭ ‬والمحاضرات‭ ‬التفاعلية‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬تشمل‭ ‬الجوانب‭ ‬العلمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والرياضية‭ ‬والترفيهية‭ ‬والفنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬54‭ ‬نشاطاً‭ ‬وورشة‭ ‬ستقدمها‭ ‬7‭ ‬أندية،‭ ‬وهي‭ ‬نادي‭ ‬إدارة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬ونادي‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطلابية،‭ ‬ونادي‭ ‬إدارة‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية،‭ ‬ونادي‭ ‬مراكز‭ ‬مصادر‭ ‬المعرفة،‭ ‬ونادي‭ ‬مركز‭ ‬رعاية‭ ‬الطلبة‭ ‬الموهوبين،‭ ‬ونادي‭ ‬مركز‭ ‬الإعلام‭ ‬الطلابي،‭ ‬ونادي‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭.‬

وبهذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قالت‭ ‬الأستاذة‭ ‬كفاية‭ ‬العنزور‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬برنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مُتنوعاً‭ ‬وشاملاً‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬حزمة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والورش‭ ‬التي‭ ‬سينفذها‭ ‬متخصصون،‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬ترسيخ‭ ‬المواطنة‭ ‬والانتماء‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬الـ21‭ ‬وتأصيل‭ ‬جوانب‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬حافلاً‭ ‬بالمتعة‭ ‬والترفيه‭ ‬لكسر‭ ‬الحواجز‭ ‬الروتينية‭.‬‮»‬

وأضافت‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬علمية‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬مُختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬الهامة‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬المُستويين‭ ‬العلمي‭ ‬والعملي‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬منحهم‭ ‬خبرات‭ ‬وتجارب‭ ‬اجتماعية‭ ‬وحياتية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬تأهيلهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬مواطنين‭ ‬صالحين‭ ‬وفاعلين‭ ‬ليلعبوا‭ ‬دوراً‭ ‬مُهماً‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بدعم‭ ‬ومُساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المُوقر‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬سيكون‭ ‬مفتوح‭ ‬للفئة‭ ‬العمرية‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬لغاية‭ ‬18‭ ‬سنة‭ ‬للبنين‭ ‬والبنات‭. ‬وستنطلق‭ ‬الورش‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحاً‭ ‬ولغاية‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهراً‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬‮٣‬‭ ‬يوليو‭ ‬وحتى‭ ‬‮١١‬‭ ‬أغسطس‭ ‬‮٢٠٢٢‬‭.‬

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