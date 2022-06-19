اخبار الخليج – فتح باب التسجيل للبرنامج الإثرائي الصيفي بوزارة التربية والتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - يعلن قطاع الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للاشتراك في البرنامج الإثرائي الصيفي ابتداء من 21 يونيو 2022 ولغاية 28 يونيو 2022 وذلك من خلال خدمة «التسجيل في الأندية الصيفية» في البوابة الوطنية لمملكة البحرين على الإنترنت.
ويحتوي برنامج هذا العام مجموعة مُتنوعة من البرامج والورش والمحاضرات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي، تشمل الجوانب العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية والفنية، وذلك من خلال 54 نشاطاً وورشة ستقدمها 7 أندية، وهي نادي إدارة الشراكة المجتمعية، ونادي إدارة الخدمات الطلابية، ونادي إدارة التربية الرياضية، ونادي مراكز مصادر المعرفة، ونادي مركز رعاية الطلبة الموهوبين، ونادي مركز الإعلام الطلابي، ونادي السلامة والصحة المهنية.
وبهذا الصدد، قالت الأستاذة كفاية العنزور الوكيل المساعد للخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم: «سيكون برنامج هذا العام مُتنوعاً وشاملاً مع تقديم حزمة واسعة من الأنشطة والورش التي سينفذها متخصصون، مع الوضع بعين الاعتبار ترسيخ المواطنة والانتماء وتعزيز مهارات القرن الـ21 وتأصيل جوانب الإبداع والابتكار لدى الطلبة إلى جانب كونه حافلاً بالمتعة والترفيه لكسر الحواجز الروتينية.»
وأضافت: «لقد تم إعداد هذا البرنامج بالاستناد إلى منهجية علمية تُسهم في تنمية وتطوير مُختلف الجوانب الهامة لدى الطلبة على المُستويين العلمي والعملي علاوة على منحهم خبرات وتجارب اجتماعية وحياتية تصب في اتجاه تأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين وفاعلين ليلعبوا دوراً مُهماً في التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم حفظه الله ورعاه، بدعم ومُساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المُوقر حفظه الله ورعاه».
الجدير بالذكر أن البرنامج سيكون مفتوح للفئة العمرية من 7 سنوات لغاية 18 سنة للبنين والبنات. وستنطلق الورش من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً خلال الفترة من ٣ يوليو وحتى ١١ أغسطس ٢٠٢٢.
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