اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يتسلّم مهامه

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، بسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وذلك لتسلّم مهام وزارة المواصلات والاتصالات.
وخلال اللقاء، أشاد سعادة الوزير بالجهود المخلصة التي بذلها سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد أثناء توليه الوزارة في الفترة الماضية، مشيداً بما تحقق من مشاريع نوعية ساهمت في تطوير قطاع المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين وتقدمه بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع الواعد.
وأكّد وزير المواصلات والاتصالات حرصه على البناء على ما تحقّق من منجزات وتقدم ونماء بهذا القطاع الواعد، ومواصلة الجهود بروح الفريق الواحد في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ومن جهته، أعرب المهندس كمال بن أحمد محمد عن خالص التهاني إلى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي بمناسبة حصوله على الثقة الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، مقدماً شكره وتقديره لجميع منتسبي الوزارة على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية بكل كفاءة واقتدار، متمنياً التوفيق والنجاح لسعادة الوزير في أداء مهامه
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