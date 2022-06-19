اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يتسلّم مهامه

محمد بن مسعود - الدمام - التقى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬بسعادة‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسلّم‭ ‬مهام‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬أثناء‭ ‬توليه‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقدمه‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬ويحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد‭. ‬

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وأكّد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقّق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬وتقدم‭ ‬ونماء‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ ‬الواعد،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وبدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

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ومن‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلوها‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار،‭ ‬متمنياً‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لسعادة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه