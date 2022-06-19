لهذا السبب.. زوج مصري يقطع أذن زوجته ويسدد لها 20 طعنة

محمد بن مسعود - الدمام - في حادث مأساوي، أقدم زوج مصري على قطع أذن زوجته أمس السبت في مدينة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، بسبب خلافات على مصروف المنزل.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تعرضت الزوجة لاعتداء عنيف من زوجها بسبب الخلافات الأسرية بينهما وعلى خلفية اشتداد النقاش والخلاف على مصروف البيت، إذ استل المتهم سلاحاً أبيض (سكيناً) وسدد لزوجته 20 طعنة متفرقة بجسدها، كما قطع لها إحدى أذنيها، وأنقذتها العناية الإلهية، بعد نقلها إلى مستشفى قصر العيني، في العاصمة المصرية القاهرة، داخل غرفة العناية المركزة.

وتدخلت الأجهزة الأمنية للقبض على الزوج، الذي أقر – في التحقيقات – بجريمته نظراً لنشوب خلافات زوجية بينه وبين زوجته المجني عليها، على مصاريف البيت، وأنه حذرها مراراً من مطالبته بالأموال للإنفاق على المنزل، لكنها لم تستمع له فقرر قطع أذنها والاعتداء عليها.