بدءاً من اليوم وحتى السبت المقبل .. هطول أمطار رعدية على 4 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأوضح المركز أن الحالة الممطرة ابتداءً من اليوم وتستمر إلى السبت القادم 2022/6/25م.

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة، مشيرًا إلى أن مدينة حفر الباطن سجلت أعلى درجة حرارة بـ47 درجة مئوية، فيما ستسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم بيانها كالتالي: حفر الباطن 47 درجة والأحساء والدمام 46 وسجلت المدينة المنورة، عرعر، سكاكا، رفحا، الخرج، والمجمعة 45 درجة.

وتسجل مدن الرياض، بريدة، والعلا 44 درجة فيما تسجل وادي الدواسر، شرورة، وينبع 43 درجة.