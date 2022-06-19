إحباط محاولة تهريب 201 كيلو غرام من الحشيش المخدر في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الدائر في منطقة جازان محاولة تهريب (201) كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على مهربيها، وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمهربات لجهة الاختصاص.

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