“الدفاع الروسية”: تدمير 4 مستودعات للأسلحة و20 آلية عسكرية في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تدمير 4 مستودعات للأسلحة و20 آلية عسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت أنه تم تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة في دونيتسك، إضافة إلى تدمير 10 مدافع هاوتزر و20 آلية عسكرية غربية في ميكولاييف.

وأكدت أن سلاح الجو دمّر ورشة لإصلاح الدبابات بصواريخ عالية الدقة في خاركيف، مشيرة إلى أن الهجوم في سيفيرودونيتسك يسير وفق ما خطط له موسكو.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الوضع في شمال خاركيف صعب للغاية، وأن القوات الروسية تحاول التقدم في شمال خاركيف لتشل حركة المدينة.

فيما كشف حاكم خاركيف، عن اندلاع حريق كبير بعد استهداف القوات الروسية محطة لمعالجة الغاز والوقود في إيزيوم.

وأشار مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إلى أن الدعم الغربي لبلاده يجب أن يستمر حتى هزيمة الجيش الروسي، مؤكدًا أن روسيا أحرزت مكاسب قليلة مؤخرًا لكنها لم تحقق أيًا من أهدافها.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، أمين عام الحلف الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، أنه يجب على الجميع أن يستعد لاحتمال أن تطول حرب أوكرانيا لسنوات، مؤكدًا أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة سيقوي فرص تحرير دونباس من سيطرة روسيا.