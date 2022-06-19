“تنسيقي حجاج الداخل” يُحذر من الاتصالات المشبوهة

محمد بن مسعود - الدمام - حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، من الاتصالات المشبوهة الواردة للحجاج؛ لتجنب الوقوع في عمليات النصب والاحتيال.
ودعا المجلس، الحجاج إلى التأكد من الدخول على رابط وزارة الحج والعمرة أو وسائل التواصل الرسمية، مشدداً على عدم مشاركة الحاج لمعلوماته الشخصية أو بياناته البنكية وذلك حال ورود اتصالات مشبوهة إليه.
وكان الأمن العام ألقى القبض أمس (السبت)، على مجموعة من الأشخاص لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية بالرياض والقصيم.
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