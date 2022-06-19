شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تدين الهجمات الإرهابية على أماكن للعبادة في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجوم الدامي الذي استهدف معبداً للسيخ أمس في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل أحد المصلين وحارس أمن أفغاني، وعن إصابة العشرات بجروح خطِرة.

وجاء الهجوم الدموي في أعقاب انفجار آخر هز مسجداً في ولاية قندوز شمال أفغانستان يوم الجمعة 17 يونيو 2022، ولقي خلاله مصلٍ واحد على الأقل مصرعه وأُصيب عدد قليل آخر بجراح.

وشجبت المنظمة بشدة موجة الهجمات التي استهدفت مؤخراً أماكن للعبادة، مؤكدةً أنه لا ينبغي السماح لهذا العنف الأعمى بأن يحيد بالبلاد عن مسارها نحو الاستقرار والأمن الدائمين اللذين يأملهما الشعب الأفغاني وبقية العالم.

وتدعو المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات المقيتة معربة عن عميق تعاطفها مع أسر الضحايا متقدمةً لها بخالص التعازي وراجيةً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.