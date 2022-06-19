شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية تتفاعل مع الأسئلة شيوعًا حول نظام تبادل المنافع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، مع الأسئلة شيوعًا حول قرار تعديل نظام تبادل المنافع، وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وسأل أحد المتابعين :"انا لدي خدمة سابقه في التامينات الاجتماعيه ١٤٥ شهر والان انا على مصلحة التقاعد وخدمتي ١٥ سنه هل يسمح لي ضم الخدمة وهل يحق لي بعد الضم التقاعد المبكر" .. وردت التأمينات الاجتماعية بأنه "لطلب ضم مدة اشتراك من نظام التأمينات إلى أنظمة التقاعد بإمكانكم الدخول عبر الرابط .

وفي سؤال آخر :"لدي مؤسسة واريد اضافة موظف متقاعد ويستلم معاش التقاعد من التأمينات السؤال، اذا تم توظيفه هل يتأثر راتبه او يتوقف ؟، وردت التأمينات الاجتماعية بأنه : حكم لو عاد صاحب المعاش الى عمل جديد بعد صرفه المعاش موجود في الرابط .

وسأل متابع آخر ، انا صاحب مكتب محاماة وتم تسجيلي اختياري. و ذلك لان النظام لا يسمح لي بتسجيل في التأمينات بحجة اني صاحب العمل. و حين تجديد رخصة العامل لدي تم رفض الطلب بحجة عدم تسجيلي في التأمينات و يجب توظيف مواطن، علما انه ليس لدي غير هذا العامل. وردت التأمينات الاجتماعية :" يتم احتساب مالك المنشأة الفردية في منشأته اذا لم يكن مسجل في منشأة اخرى و ربطه لدى وزارة الموارد البشرية آليا".