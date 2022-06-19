اخبار دوليه – صعد المسرح بسيارة مطلية بالذهب.. محمد رمضان يثير ضجة في الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل مجدداً، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، بعدما صعد على المسرح بسيارته المطلية بالذهب في حفل أقيم نهاية الأسبوع بمدينة العقبة جنوب البلاد.

واستخدم «نمبر وان» سيارته «اللامبورغيني» المطلية بالذهب في فقرة استعراضية، حيث اعتلى مسرح ايلا العقبة بها، بالإضافة إلى تقديم فقرات أخرى بأزياء مختلفة.

«إيش هاد ارحمنا»

في المقابل، علق العديد من الناشطين على مواقع التواصل على المشهد بسخرية وانتقاد للحفل الذي شهد حضوراً مميزاً رغم الأزمة الاقتصادية، حيث بلغت أسعار التذاكر نحو 200 دينار أردني (حوالي 282 دولاراً أميركياً) .

وكتبت إحداهن منتقدة ارتداءه قميصاً فقط «أظن أن محمد رمضان مشوب على الآخر إيش هاد ارحمنا».

فيما سخر آخرون من قوله عقب دخوله المسرح بسيارته «ماخدين إذن من الحكومة».

نقود داخل الطائرة

وكان رمضان قد الخليج 365 الحفل بمقطع فيديو أثناء صعوده إلى الطائرة بصحبة شقيقه، معلقًا: «في طريقي إلى أقوى حفلة في المملكة الأردنية الهاشمية، جمهوري الأردني الحبيب الغالي أشوفكم على خير وبخير الجمعة».

كما نشر صورة له وهو داخل الطائرة في طريقه إلى الأردن، وبجانبه كمية كبيرة من النقود، ما أثار أيضاً تفاعلاً واسعاً.

يشار إلى أن «نمبر ون» لا يتوقف عن إثارة الجدل، سواء كان ذلك من خلال ظهوره الفني أو حتى حديثه عن أموره الخاصة والتباهي بما يملك من طائرات وسيارات وأموال.