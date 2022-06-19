أمير القصيم : نتطلّع إلى أداء مهني لجمعية الثقافة والفنون لدعم وتشجيع الأنشطة التي تتميز بها المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية دور جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة ، متطلعاً سموه إلى أداء مهني للجمعية وإحياء دورها وتفعيل مهامها اكثر واكثر لتقوم بخدمة كافة الأنشطة التي تتميز بها المنطقة وتحتاج الى ابرازها وتشجيعها.

جاء ذلك ، بعد أن إستقبل سمو أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة محمد العتيبي بعد صدور القرار بتكليفه مديرا للفرع بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير القصيم بمدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة , متمنياً له و لزملائه ومنسوبي الجمعية التوفيق والسداد في تحقيق أهداف الجمعية وتعزيز برامج الجمعية بالمنطقة ، منوهاً سموه أن الثقافة والفنون تعدان من أهم ركائز التحول الوطني للمملكة، من خلال إدراجها ضمن رؤية 2030، بهدف الإسهام في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

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من جانبه ، أعرب مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على توجيهات واهتمامه ببرامج الجمعية ، مؤكداً الحرص على تقديم كل ما يخدم الوطن ويعود بالنفع والفائدة على الجميع.