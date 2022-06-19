محمد بن مسعود - الدمام - تداول مغردون مقطع فيديو لفتاة تربي حوارًا في منزلها، نظراً لتمسكها الشديد به.
ويظهر صغير الناقة متنقلًا بين الغرف في الشقة، في الوقت الذي يمارس فيه أهل البيت نشاطهم بشكل طبيعي.
وتفاعل مغردون مع مقطع الفيديو المتداول، إذ اعتبر بعضهم أن تربيته أفضل من تربية القطط، بينما عبر آخرون عن خوفهم من تحركه بالقرب منهم إلى هذه الدرجة.
كما أثارت الطريقة التي يمشي بها الحوار حالة من التعجب، حتى ظن بعض المتابعين أنه مريض، في حين اعتبر آخرون أنه في صغره وحركته الخفيفة تشبه حركة الغزال.
كانت هذه تفاصيل خبر فتاة تربي “حواراً” بمنزلها.. وضجة على مواقع التواصل (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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