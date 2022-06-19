مجلس الصحة الخليجي يكشف مأمونية شرب الماء في العلب البلاستيكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
كشف مجلس الصحة الخليجي في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر سلسلته التوعوية “إشاعة الأسبوع” حقيقة شرب الماء في العلب البلاستيكية ومستوى سلامته.
وقال المجلس إن هناك اعتقاد خاطئ بأن شرب الماء من العلب البلاستيكية غير آمن، وأن الحقيقة هي أن العلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة تستوجب العديد من المتطلبات لتصبح آمنة وصالحة للاستعمال والشرب.
وأوضح مجلس الصحة الخليجي في رسالته أن تخزين علب الماء لفترة طويلة مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة قد يعرضها للتلوث وتكوين بيئات للبكتيريا فتصبح غير آمنة وغير صالحة للشرب، إضافة إلى تسببه في تغير الطعم وترسب بعض الميكروبات في علب الماء البلاستيكية.
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