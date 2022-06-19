اخبار الخليج – سفارة البحرين في لندن تشارك في حفل تدشين طيران الخليج رحلاتها إلى مدينة مانشستر

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تدشين‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رحلتها‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬مانشستر،‭ ‬بحضور‭ ‬الكابتن‭ ‬وليد‭ ‬العلوي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬وممثلين‭ ‬من‭ ‬السفارة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الطلبة،‭ ‬حيث‭ ‬أقامت‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬مأدبة‭ ‬عشاء‭ ‬بمناسبة‭ ‬تشغيل‭ ‬الخط‭ ‬المباشر‭ ‬الثاني‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

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