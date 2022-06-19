اخبار الخليج – افتتاح حديقة في هورة سند قريباً على مساحة 1800 متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - قام‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬سعادة‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬بحضور‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الرابعة‭ ‬عمر‭ ‬عبدالرحمن،‭ ‬بزيارة‭ ‬ميدانية‭ ‬إلى‭ ‬حديقة‭ ‬هورة‭ ‬سند،‭ ‬لمتابعة‭ ‬الأعمال‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬البلدية‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحتها‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬وذلك‭ ‬تمهيداً‭ ‬لافتتاحها‭ ‬قريباً‭ ‬لخدمة‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭. ‬

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وخلال‭ ‬الجولة‭ ‬الميدانية‭ ‬تابع‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬أعمال‭ ‬تهيئة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الألعاب‭ ‬واستبدالها‭ ‬بأخرى‭ ‬مطاطية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬الحديقة،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬تركيب‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬للأطفال،‭ ‬وأعمال‭ ‬صباغة‭ ‬وصيانة‭ ‬السور،‭ ‬وزراعة‭ ‬الأشجار،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬قسم‭ ‬المنتزهات‭ ‬والحدائق‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬والاستراحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭. ‬

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وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬اهتمام‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬والاستراحات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالمنطقة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬لتكون‭ ‬دوماً‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬جهوزية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مرتادي‭ ‬هذي‭ ‬المرافق،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬أعمال‭ ‬التشجير‭ ‬وتوسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬الخضراء‭ ‬لإضفاء‭ ‬لمسات‭ ‬جمالية‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬للجميع‭. ‬

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من‭ ‬جهته،‭ ‬أثنى‭ ‬العضو‭ ‬البلدي‭ ‬عمر‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المواطنين‭ ‬وتمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬للخدمات‭ ‬المقدمة،‭ ‬شاكراً‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬شخصياً‭ ‬بمتابعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬التجميلية‭ ‬والتطويرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭. ‬

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ونوه‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحديقة‭ ‬ستكون‭ ‬متنفساً‭ ‬لأهالي‭ ‬هورة‭ ‬سند‭ ‬والمناطق‭ ‬المجاورة،‭ ‬وسيتم‭ ‬زراعة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬فيها‭ ‬وتوفير‭ ‬ألعاب‭ ‬جديدة‭ ‬ذات‭ ‬مواصفات‭ ‬عالية‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬عوامل‭ ‬الأمن‭ ‬السلامة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجهيز‭ ‬الحديقة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الحيوية‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭. ‬