اخبار الخليج – افتتاح حديقة في هورة سند قريباً على مساحة 1800 متر مربع

محمد بن مسعود - الدمام - قام مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية سعادة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله بحضور عضو المجلس البلدي ممثل الدائرة الرابعة عمر عبدالرحمن، بزيارة ميدانية إلى حديقة هورة سند، لمتابعة الأعمال التطويرية التي نفذتها البلدية لإعادة تأهيل الحديقة التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع، وذلك تمهيداً لافتتاحها قريباً لخدمة أهالي المنطقة.
وخلال الجولة الميدانية تابع المدير العام أعمال تهيئة الأرضية في منطقة الألعاب واستبدالها بأخرى مطاطية، بالإضافة للمرافق الأخرى التي تم تنفيذها في الحديقة، ومن ضمنها تركيب ألعاب جديدة للأطفال، وأعمال صباغة وصيانة السور، وزراعة الأشجار، وذلك ضمن خطة قسم المنتزهات والحدائق لإعادة تأهيل عدد من الحدائق والاستراحات في مختلف المناطق.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس عاصم عبداللطيف، اهتمام البلدية في تطوير المرافق العامة والحدائق والمماشي والاستراحات بالتعاون مع المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، لتكون دوماً في حالة جهوزية لاستخدامها من قبل مرتادي هذي المرافق، مع التركيز على توسعة أعمال التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء لإضفاء لمسات جمالية وتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع.
من جهته، أثنى العضو البلدي عمر عبدالرحمن على جهود بلدية المنطقة الجنوبية المستمرة في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين وتمثل إضافة نوعية للخدمات المقدمة، شاكراً مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية على اهتمامه شخصياً بمتابعة تنفيذ المشاريع التجميلية والتطويرية في مختلف الدوائر.
ونوه عبدالرحمن إلى أن الحديقة ستكون متنفساً لأهالي هورة سند والمناطق المجاورة، وسيتم زراعة عدد من الأشجار فيها وتوفير ألعاب جديدة ذات مواصفات عالية مع مراعاة عوامل الأمن السلامة، فضلاً عن تجهيز الحديقة بعدد من المرافق الحيوية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.
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