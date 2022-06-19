محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني استشهاد أحد منسوبيها الميدانيين أثناء مباشرته حريقاً في مدينة الرياض. وأوضحت المديرية أن الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي، استُشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بالرياض، داعية له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كانت هذه تفاصيل خبر شهيد الواجب.. الدفاع المدني يعلن وفاة جندي أثناء مباشرته حريقا بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.