تزامناً مع انطلاق الخطة التشغيلية لموسم حج 1443هـ.. “شؤون الحرمين” تعلن تقديم ماء زمزم مبرداً

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إن الله من فضله علينا أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال إطلاق السديس الخطة التشغيلية لرئاسة شؤون الحرمين الخطة التشغيلية لموسم حج 1443 هـ؛ حيث تستقبل المملكة مليون حاج.

وقال “السديس”: إن الخطة تُعد أكبر خطة تشغيلية بعد جائحة كورونا مؤكدًا جاهزية الرئاسة والجهات ذات العلاقة لموسم الحج بمحتوى مترجم وخطاب وسطي إنساني حضاري.

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وأشار السديس، إلى العناية بالرقمنة والأتمتة وتعظيمها بالتطبيقات الذكية واستخدام لغة الإحصاءات والأرقام والعناية بالجانب الصحي والأمني والالتزام بتوجيهات وزارات الداخلية والحج والعمرة والصحة لتحقيق سلامة الحجاج.

وتابع: “خطة الرئاسة تنطلق بمرتكزات تحقق الريادة في جودة الخدمات واستدامتها مع التنوع الثقافي والعلمي والخدمي لتمثل فريضة الحج رسالة عالمية وحضارية وإنسانية لما تقدمه المملكة بتطبيق أعلى معايير الوقاية البيئية”.

وأشار إلى أن للخطة التشغيلية 10 محاور تشمل محور إدراي وعلمي وتوجيهي وإرشادي وخدمي وفني وتشغيلي وإعلامي وتقني ونسوي وحوكمي، وتجنيد أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة وعامل وعاملة.

على جانب آخر ، كشف الرئاسة العامة للمسجد الحرام عن خدمات الخطة التشغيلية لـ حج 1443 هــ، حيث سوف يتم تقديم ماء زمزم لضيوف الرحمن مبرّدًا في عبوات .