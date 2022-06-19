شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 147 ألف حاجٍ إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 147094 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية حركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة التي تُصدرها وزارة الحج والعمرة أن 136007 حجاج وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج وحتى مساء أمس, في حين استقبل مركز الهجرة البري 11087 حاجاً قدموا براً عبر المنافذ البرية.

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, وبيّنت أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر تواجداً في المدينة المنورة بواقع 26304 حجاج يوم أمس, يليهم الحجاج من الجنسية الهندية بواقع 21790 حاجاً, وحجاج باكستان بعدد 9383 حاجاً, والحجاج من الجنسية البنجلاديشية بعدد 8680 حاجاً, وحجاج إيران بواقع 6326 حاجاً.

وأوضحت الإحصائية أن 49388 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 97690 حاجاً من جنسيات مختلفة.

وتُسخّر الجهات المعنية بالمدينة المنورة طاقاتها وكوادرها الميدانية على مدار الساعة لمواكبة وصول واستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز الهجرة لاستقبال حجاج البر لأداء مناسك الحج هذا العام.