اخبار الخليج – البحرين تستقبل فصل الصيف فلكيا الثلاثاء المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - قال‭ ‬الباحث‭ ‬الفلكي‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستشهد‭ ‬بمشيئة‭ ‬الله‭ ‬ظاهرة‭ ‬‮«‬الانقلاب‭ ‬الصيفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬13‭ ‬مساء‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أطول‭ ‬فصول‭ ‬السنة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬ويستمر‭ ‬لمدة‭ ‬93‭ ‬يوم‭ ‬و15‭ ‬ساعة‭ ‬و49‭ ‬دقيقة‭.‬

وأفاد‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬الشمس‭ ‬ستشرق‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أيام‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬04‭:‬45‭ ‬صباحا‭ ‬من‭ ‬أقصى‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬الشرق‭ ‬وتغرب‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬06‭:‬32‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬الغرب‭ ‬وسيكون‭ ‬منتصف‭ ‬النهار‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬39‭ ‬صباحا‭ ‬مسجلا‭ ‬بذلك‭ ‬أطول‭ ‬فترة‭ ‬نهار‭ ‬لمدة‭ ‬13‭ ‬ساعة‭ ‬و46‭ ‬دقيقة‭ ‬و59‭ ‬ثانية‭ ‬وأقصر‭ ‬فترة‭ ‬ليل‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬و13‭ ‬دقيقة‭ ‬و1‭ ‬ثانية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭.‬

وأوضح‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الانقلاب‭ ‬الصيفي‭ ‬سيشهد‭ ‬أقصر‭ ‬ظل‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬نقطة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬السماء‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬وتكون‭ ‬أشعتها‭ ‬عمودية‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السرطان،‭ ‬ويميل‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬نحو‭ ‬الشمس،‭ ‬وبسبب‭ ‬ميلان‭ ‬محور‭ ‬الأرض‭ ‬23‭.‬5‭ ‬ْ‭ ‬تكون‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬مائلة‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الجدي،‭ ‬لذلك‭ ‬يبدأ‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية‭.‬

وبين‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يعتبر‭ ‬ذروة‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬فلكيا‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬ويتميز‭ ‬بأطول‭ ‬نهار‭ ‬وأقصر‭ ‬ليل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬وتبدأ‭ ‬ساعات‭ ‬النهار‭ ‬بالتناقص‭ ‬تدريجيا،‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬يشهد‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬ذروة‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬فلكيا‭ ‬ويتميز‭ ‬بأقصر‭ ‬نهار‭ ‬وأطول‭ ‬ليل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬وتبدأ‭ ‬تناقص‭ ‬ساعات‭ ‬الليل‭ ‬تدريجيا‭.‬

وأضاف‭ ‬العصفور‭ ‬أن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬الانقلاب‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الشمالي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬تشهد‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬الدائرة‭ ‬القطبية‭ ‬الشمالية‭ ‬ضوء‭ ‬الشمس‭ ‬طوال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تغرب‭ ‬عنها‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬ظاهرة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬شمس‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬تشهد‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬للكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬الانقلاب‭ ‬الشتوي‭ ‬وتشهد‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬الدائرة‭ ‬القطبية‭ ‬الجنوبية‭ ‬فترة‭ ‬الليل‭ ‬طوال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تشهد‭ ‬الشمس‭ ‬أبدا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬وتسمى‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬‮«‬الليالي‭ ‬القطبية‮»‬‭.‬