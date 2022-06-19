اخبار الخليج – البحرين تستقبل فصل الصيف فلكيا الثلاثاء المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور أن مملكة البحرين ستشهد بمشيئة الله ظاهرة «الانقلاب الصيفي» في تمام الساعة 12:13 مساء من يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 والذي يعتبر أطول فصول السنة في النصف الشمالي للكرة الأرضية ويستمر لمدة 93 يوم و15 ساعة و49 دقيقة.
وأفاد العصفور أن الشمس ستشرق في أول أيام فصل الصيف في مملكة البحرين في تمام الساعة 04:45 صباحا من أقصى جهة من شمال الشرق وتغرب في تمام الساعة 06:32 مساء في أقصى جهة من شمال الغرب وسيكون منتصف النهار في تمام الساعة 11:39 صباحا مسجلا بذلك أطول فترة نهار لمدة 13 ساعة و46 دقيقة و59 ثانية وأقصر فترة ليل لمدة 10 ساعات و13 دقيقة و1 ثانية خلال العام.
وأوضح العصفور أن يوم الانقلاب الصيفي سيشهد أقصر ظل طوال العام حيث ستكون الشمس في أعلى نقطة لها في السماء وقت الظهيرة وتكون أشعتها عمودية على المناطق الواقعة على مدار السرطان، ويميل القطب الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس، وبسبب ميلان محور الأرض 23.5 ْ تكون أشعة الشمس مائلة على المناطق الواقعة على مدار الجدي، لذلك يبدأ فصل الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.
وبين العصفور أن هذا اليوم يعتبر ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية ويتميز بأطول نهار وأقصر ليل خلال العام وتبدأ ساعات النهار بالتناقص تدريجيا، بينما في النصف الجنوبي يشهد هذا اليوم ذروة فصل الشتاء فلكيا ويتميز بأقصر نهار وأطول ليل خلال العام وتبدأ تناقص ساعات الليل تدريجيا.
وأضاف العصفور أن مع بدء الانقلاب الصيفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية تشهد المناطق الواقعة شمال الدائرة القطبية الشمالية ضوء الشمس طوال 24 ساعة، حيث لا تغرب عنها الشمس في ظاهرة تسمى «شمس منتصف الليل»، وفي الوقت ذاته تشهد النصف الجنوبي للكرة الأرضية الانقلاب الشتوي وتشهد بعض المناطق الواقعة جنوب الدائرة القطبية الجنوبية فترة الليل طوال 24 ساعة حيث لا تشهد الشمس أبدا خلال هذه الفترة من العام وتسمى هذه الظاهرة «الليالي القطبية».
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