جني مُبكّر لتباشير الرطب في محافظة وادي الدواسر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

بدأ مزارعو محافظة وادي الدواسر عملية الخراف لبعض أنواع النخيل من البواكير مع مٌنتصف يونيو الحالي، وعملوا على جلب الأصناف المبكرة منها التي تشتهر بها المحافظة إلى الأسواق مثل: (المقفزي، ونبت الخلاص، والعنيب، والجويخ, والغرة).

وتوقّع مختصون في مجال الزراعة أن يتميز رطب وادي الدواسر هذا العام بالجودة وانخفاض سعره لوفرة العرض، إذ لم يتعرض محصول هذا العام للأمراض والأوبئة التي تمر بها المزارع في بعض المواسم، إلى جانب أن الخبرة التي اكتسبها المزارعون في زراعة النخيل أسهمت بفضل الله تعالى في زيادة أشجار النخيل والعناية بها بطريقة صحيحة حتى حقق الكثير منهم الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، فضلاً عن جلب بعض أنواع النخيل ذات الجودة العالية من بعض مناطق ومحافظات المملكة والتي لم تكن من أنواع النخيل المعروفة بالمحافظة.

يُذكر أن أسعار العبوات بحجم 750 جرامًا من الرطب للمحاصيل المبكرة تتراوح حاليًا مابين (20 – 15 ريالًا) في حين يتوقع أن ينخفض هذا السعر مع بداية شهر يوليو عندما تنزل لأسواق التمور الأكثر جودة كالهشيش، والصقعي، وأم قميعة.