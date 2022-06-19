رابطة تبوك الخضراء تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

نفذت رابطة تبوك الخضراء أمس، حملة تشجير لمساحات مختلفة بميدان سباقات الهجن بالمنطقة، في بادرة جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يوافق 17 يونيو من كل عام بعنوان “التوعية بالممارسة”.

وبين رئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين، أن مشاركة الرابطة جاءت بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بمنطقة تبوك لزراعة عدد من المواقع بالميدان لتُكمل بذلك الرابطة غرس ما يقارب 3000 شتلة في ذات المكان، إضافة إلى تقديم كمية من البذور لشجرتي البان العربي والقرض للقاطنين في مقر ميدان الهجن، وتوعيتهم بالممارسة من خلال إشراكهم في عملية الاستزراع.