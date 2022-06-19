السفير الغريري يتفقد صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تفقد معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، صالة مبادرة طريق مكة في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، وسير العمل والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من المملكة المغربية الشقيقة.
واطلع السفير الغريري، على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها في الجانبين المغربي والسعودي للعام الأول وكثاني دولة عربية تنفذ فيها المبادرة بعد الجمهورية التونسية، والتقى فريق عمل المبادرة.
وتهدف مبادرة “طريق مكة”، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من وجود الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت هذا العام 1443 هـ مبادرة “طريق مكة”، في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلادش، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تنفذها وزارات “الخارجية، والحج والعمرة، والصحة”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.
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