«لحملة الثانوية» فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة طيران “أديل”

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت شركة طيران أديل عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في بمدينتي الرياض والدمام. وأوضحت الشركة أن مكان العمل: – الرياض، الدمام. وأفادت الشركة بأن المسؤوليات المطلوبة للعمل هي: 1- مسؤول عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة. 2- التأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة أخبار قد تهمك 3- الحصول على رخصة طاقم الطائرة. 4- اتخاذ جميع المبادرات لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة. 5- ضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة، وغيرهم . وأشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة كالتالي: المهارات والمؤهلات: 1- الحد الأدنى للعمر 21 سنة، الحد الأقصى للعمر 30 سنة. 2- الحد الأدنى للطول 160 سم. 3- اجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة اجادة تامة. 4- أي لغة إضافية تعتبر ميزة، وغيرهم. وقالت: أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: 1- (الرياض): أضغط هنا 2- (الدمام): أضغط هنا

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