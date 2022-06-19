سفير البحرين في القاهرة: زيارة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية مصر العربية تأكيد للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين في القاهرة، بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتقائه بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمدينة شرم الشيخ، باعتبارها تأكيدًا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الشقيقين، وتميزها على الدوام كأنموذج في التلاحم بين الأشقاء.
وأكد سعادة السفير أهمية زيارة جلالة الملك المُعظم في فتح آفاق متجددة وواعدة لما فيه خير ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية، في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودعم التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، ووحدة الرؤى والمواقف تجاه العديد من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.
وأشار سعادته إلى ترحيب جمهورية مصر العربية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، بزيارة جلالة الملك المُعظم، في ظل الشراكة الأخوية المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، والقائمة على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل ووحدة المصير، منوهًا إلى مواقف مملكة البحرين الثابتة في مساندة جمهورية مصر العربية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وتعزيز مسيرتها التنموية.
وأكد سعادة السفير هشام محمد الجودر اعتزاز مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المُعظم بالدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العليا للأمة العربية وقضاياها العادلة وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتأكيدها الدائم أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، متمنيًا لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
قد يهمك أيضاً :-
- «لحملة الثانوية» فأعلى.. وظائف شاغرة بشركة طيران “أديل”
- محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج
- أكثر من 20 ألف مستفيد من خدمات قسم الأشعة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
- جني مُبكّر لتباشير الرطب في محافظة وادي الدواسر
- رابطة تبوك الخضراء تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر
كانت هذه تفاصيل خبر سفير البحرين في القاهرة: زيارة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية مصر العربية تأكيد للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.