سفير البحرين في القاهرة: زيارة ملك البلاد المعظم إلى جمهورية مصر العربية تأكيد للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬الجودر،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬بزيارة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتقائه‭ ‬بأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬بمدينة‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ،‭ ‬باعتبارها‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬الوثيقة‭ ‬والمتنامية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتميزها‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬كأنموذج‭ ‬في‭ ‬التلاحم‭ ‬بين‭ ‬الأشقاء‭.‬

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وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬أهمية‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬متجددة‭ ‬وواعدة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬ورخاء‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬والأمة‭ ‬العربية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودعم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬والسياحي،‭ ‬ووحدة‭ ‬الرؤى‭ ‬والمواقف‭ ‬تجاه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬الأخوية‭ ‬المشتركة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعالمي‭.‬

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وأشار‭ ‬سعادته‭ ‬إلى‭ ‬ترحيب‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعبًا،‭ ‬بزيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الشراكة‭ ‬الأخوية‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والقائمة‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬راسخة‭ ‬من‭ ‬الود‭ ‬والاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬ووحدة‭ ‬المصير،‭ ‬منوهًا‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬ودعمها‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬تتخذه‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬لحفظ‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭.‬

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وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬السفير‭ ‬هشام‭ ‬محمد‭ ‬الجودر‭ ‬اعتزاز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬العربي‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬المصالح‭ ‬العليا‭ ‬للأمة‭ ‬العربية‭ ‬وقضاياها‭ ‬العادلة‭ ‬وجهودها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬وتأكيدها‭ ‬الدائم‭ ‬أن‭ ‬أمن‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬