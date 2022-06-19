محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يقف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

قام معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بجولة تفقدية في جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وجمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك للوقوف على تنفيذ خطة الهيئة لموسم حج عام هذا العام .

واطّلع معالي محافظ الهيئة في جولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي على الخدمات الجمركية المقدمة للحجاج، بما في ذلك صالتي مبادرة “طريق مكة” التي تهدف إلى تيسير جميع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم وذلك لحجاج الدول المشمولة في المبادرة، حيث تقوم الهيئة بدورها في هذه المبادرة عبر تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية للحجاج وأمتعتهم، وذلك بالاستفادة من أحدث التقنيات الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المشاركة في المبادرة.

كما قام معالي المحافظ بجولة تفقدية في جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المُقدمة، والاستعدادات القائمة لخدمة واستقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المطار، وضمان خدمتهم بما يتناسب مع توجيهات القيادة الكريمة.

وحث معاليه جميع منسوبي الهيئة على مواصلة بذل أقصى الجهود وتحقيق التعاون الفاعل والتنسيق المستمر مع جميع شركاء العمل الجمركي من الجهات الحكومية، وذلك للإسهام في توحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي وتسخير جميع إمكاناتهم لتيسير الإجراءات الجمركية مع أهمية إحكام الرقابة الجمركية، والوصول إلى أعلى معدلات النجاح في تنفيذ خطة موسم الحج بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.