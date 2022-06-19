شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / الملك يبعث رسالة خطية لأمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظه الله -، رسالة خطية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين.

وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية له اليوم.