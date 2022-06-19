شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مشاريع تنموية مستدامة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المشاريع تضم عدن ومأرب وحضرموت ولحج وأبين وتعز والحديدة

• تسليم 80 موقع للمساكن في مشروع المسكن الملائم في محافظة عدن

تواصل الجهود السعودية التنموية في اليمن أعمالها من أجل المساهمة في تحسين البنى التحتية بمختلف القطاعات الحيوية والأساسية مما يعود أثره على الشعب اليمني بشكل ملموس، ويتضح ذلك عبر مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن .

حيث تم افتتاح مشروعين تعليميين في محافظة مأرب أمس ، وهما تطوير جامعة إقليم سبأ، وافتتاح مشروع إنشاء مركز الموهوبين، كذلك في نفس اليوم تسليم 80 موقع للمساكن في مشروع المسكن الملائم في محافظة عدن، وقبل أيام افتتاح ٤ مشاريع حكومية عبارة عن ٤ مراكز أمنية لإرساء الامن والاستقرار كأساس متين للتنمية في سقطرى.

بينما يتم تنفيذ مراحل مشروع الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن في حضرموت ولحج وأبين وتعز والحديدة بتكلفة بلغت 2,100,000$ بشراكة مع "اجفند" و"صلة" باستخدام تقنيات الطاقة النظيفة لتوفير مياه الشرب ومياه الري الزراعي وإنارة المرافق العامة وإنارة المنازل، سعيًا إلى تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، والمساهمة في تطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات الأساسية داخل اليمن، كما تم الاحتفال في اليومين الماضية باختتام برنامج مسارات العمل ضمن مشروع بناء المستقبل للشباب اليمني ببناء قدرات ٥٠٩ خريج وخريجة من جامعة عدن لدعمهم بالدخول إلى سوق العمل.

كل هذه المشاريع الجديدة خلال اليومين الماضية ضمن (207) مشروع ومبادرة تنموية نفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للشعب اليمني في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.