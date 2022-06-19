شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء و الدواء» تحذر من استخدام منتج ألعاب المكياج للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت الهيئة العامة للغذاء و الدواء من استخدام منتج ألعاب المكياج للأطفال، مشيرة الى احواء المنتج على نسبة عالية من من دارة الأنتيمون، مما قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، ان الجولات الميدانية لجمع و تحليل عينات من منتجات ألعاب المكياج للأطفال المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، أظهرت نتائج التحليل احتواء منتج ألعاب المكياج للأطفال يحمل اسم "charming toys make-up set total beauty compact" على نسبة عالية من دارة الأنتيمون تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (sfda.co/gso1943)، محذرة ان التعرض لنسب عالية من مادة الأنتيمون قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وطالبت جميع المنشآت التي تزاول نشاط تداول منتجات التجميل منع بيع المنتج و ارجاعه الى مورديه، مؤكدة على جميع مستوردي و موزرعي المنتج سحبه من منافذ البيع والمستودعات و التنسيق معها لاتلافه لتفادي صدور عقوبات بحقهم.

يشار الى ان مادة الأنتيمون Antimony (ويُنطق: 'æntəməʊni) أو الكحل أو حجر "إثمد" هو عنصر كيميائي، فالأنتيمون له أربعة أشكال allotropic. الشكل المستقر للأنتيمون هو معدني أزرق-أبيض. الأنتيمون الأصفر والأسود هم لافلزات غير مستقرة. ويستخدم الأنتيمون في صناعة طلاء مقاومات للهب, الخزف, طلاءات المينا, وتشكيلة واسعة من السبائك, الإلكترونيات, و المطاط.

أنتيمون أو الكحل هو حجر "إثمد" يطحن الحجر ويستخدم مسحوقه لتكحيل العيون, كان معروفا لدى الفراعنة وكانوا يستخدمونه فتظهر عيونهم واسعة وجميلة.

الإثمد من أشباه الفلزات ورمزه Sb ويدعى بالأنتموان ويوجد في الطبيعة بشكل حر ولكن على الأغلب يوجد بحالة سولفيد أو أكسيد أو أوكسي سولفيد وشكله بحالة سولفيد هو المصدر الرئيسي للمعدن, وهو معدن هشّ سريع التفتت، لامع ذو تركيب رقائقي بلون أبيض فضي.