بالفيديو.. مواطن يوثق انتشار الحشرات في احدى المستشفيات بـ”القريات”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير: تلقت وزارة الصحة، بلاغًا بشأن ظهور حشرات في أحد المستشفيات العامة بالقريات بمنطقة الجوف. ووثق مقدم البلاغ، الواقعة بمقطع فيديو، نشره عبر حساب «الصحة 937» بموقع «تويتر». من جانبها، قالت وزارة الصحة، إنها تتلقى كافة الملاحظات والشكاوى على المنشآت الصحية. ونوهت الوزارة، بأن المستفيد إذا كان لديه أي ملاحظة عليه التواصل معها عن طريق الاتصال أو عبر الرسائل الخاصة لخدمته.

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