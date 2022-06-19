زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب محافظة ايشيكاوا في اليابان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة ايشيكاوا في اليابان. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر في محافظة ايشيكاوا الواقعة على ساحل بحر اليابان, مشيرةً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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