وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (21) موقعًا حول المملكة

محمد بن مسعود - الدمام -

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعاً حول المملكة ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز أبانات لمدة أربعة أيام، وللرجال في مقر بلدية محافظة البكيرية لمدة يومين، وللنساء في المتوسطة الرابعة بمحافظة البكيرية لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مستشفى البكيرية العام لمدة يومين، وفي مستشفى الصحة النفسية في بريدة، وللنساء في مكتب وزارة التجارة بمحافظة عنيزة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل في بريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز بلحمر، ويوم الثلاثاء في مركز طلالا بمحافظة بلقرن، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل موقع.

وفي منطقة نجران تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم خدماتها للرجال في مقر حرس الحدود بنجران لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في مستشفى الملك خالد، وللنساء في مركز ثجر لمدة يومين لكل منهما.

كما تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز قليب خضر بمحافظة القريات لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في الثانوية الرابعة بسكاكا لمدة يومين.

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وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل الخدمة للرجال في مركز الزبيرة، فيما تقدم الخدمة للرجال والنساء يوم الثلاثاء في مركز جبة لمدة يومين لكل منهما.

وتواصل الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للنساء في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية لمدة أسبوعين، فيما تقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الرياض يوم الأربعاء خدماتها للرجال والنساء في مقر وزارة الاستثمار لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.