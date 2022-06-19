أمير الجوف يدشن حملة “حق الله” التوعوية

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف
دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم حملة “حق الله” التوعوية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الدكتور علي بن ذويب العنزي, ومساعده شفق بن مرزوق الرشيد.
وبين العنزي أن الحملة تمتد 6 أشهر، وتستهدف منسوبي الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع عبر منصات النشر الإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة.
من جانبه نوه سمو الأمير فيصل بن نواف بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التوعوية والإرشادية .
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