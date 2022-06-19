جمعية الرعاية الصحية تحصل على المستوى الأول وفق “المعيار الوطني السعودي للتطوع “

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
حصلت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية في منطقة تبوك أمس على المستوى الأول وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع في “برنامج ادامة” الذي يركز على قياس مدى تحقيق الجمعية لممارسات المعيار.
ويسهم المعيار الوطني السعودي للتطوع في تحقيق الريادة في إدارة التطوع في المنظمات من خلال تكوين بنية معرفية علمية وعملية عن إدارة التطوع، وإثبات كفاءة وفعالية هذه البنية عبر استخدامها في إنشاء وحدات لإدارة التطوع في المنظمات، ويشتمل المعيار على 9 مؤشرات رئيسية و42 ممارسة.
يذكر أن الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة تسهم في تقديم الرعاية الصحية العلاجية والوقائية بشكل نوعي ومتميز للمرضى المحتاجين، والعمل على إيجاد برامج توعوية وتثقيفية خاصة بالجوانب الصحية، مع قيامها بتدريب وتأهيل الكوادر المتطوعة في المجال الصحي.
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