“تجمّع المدينة المنورة الصحّي” يعلن عن 9 فرص تطوّعية خلال موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحيّ عن طرح 9 فرص تطوّعية في عدد من المرافق الصحية خلال موسم الحج هذا العام.
وتستهدف الفرص التطوّعية الكوادر الصحية في مجالات دعم سواعد الصحة بالمراكز الصحية الموسمية, وتشمل مراكز الصافية, وباب جبريل, وباب المجيدي خلال موسم الحج, إضافة إلى القطاع الصحي بوادي الفرع, والبرنامج الصحيّ “معكم على الطريق” ضمن النطاق الصحي الأول لخدمات الحج والعمرة, إلى جانب دعم سواعد الصحة في الأعمال الإدارية, ومجال اللغات والترجمة بإدارة التطوّع في التجمّع الصحي, والدعم النفسي والخدمات المساندة.
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