أكثر من 762 ألف مستخدم لنظام التعلم الإلكتروني بجامعة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران
أصدرت جامعة نجران ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، إحصائية بعدد المستخدمين لنظام التعليم عن بُعد بالجامعة، خلال الفترة من 16يناير-16 يونيو من العام الدراسي الحالي، حيث بلغ عددهم 762.401 مستخدماً.
وأظهر التقرير أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ نحو 21.137.477 ملفاً، فيما بلغ عدد لوحات المناقشة 9.859 لوحة نقاش، والتقييمات 125.937 تقييماً، إضافة إلى 63.430 فصلاً افتراضياً، منها 7.189 جلسة متزامنة، وبلغ عدد الحاضرين الفرديين من خلالها 331.156 فيما بلغ عدد الحضور لجميع الجلسات 476.904 ووصل عدد الشُّعَب إلى 6.466 شعبة، أدارها 1.111 أساتذة، بحضور 19.051 طالباً.
فيما بلغت إحصائية الدورات المقدمة لهيئة التدريس والطلاب والطالبات 38 دورة تدريبية بلغ عدد الحضور فيها 2.288.
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