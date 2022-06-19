السعودية للكهرباء تحصد جائزة برنامج الإبداع القيادي المستدام على مستوى الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

حصلت الشركة السعودية للكهرباء على جائزة برنامج الإبداع القيادي المستدام المقدمة من مؤسسة ريادة الأعمال (Entrepreneur Middle East) في حفل جوائز الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك عن برنامجها لتطوير القياديين PEAK.

وجاء الإعلان عن الجائزة خلال الحفل الذي استضافته مؤسسة ريادة الأعمال في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس ؛ لتتويج الفائزين بجوائزها بحضور نخبة من قيادات ورؤساء ومديري المؤسسات المتميزة من مختلف دول الشرق الأوسط .

وأوضح نائب رئيس أول للموارد البشرية عبد الكريم بن عبد العزيز الرشيد أن برنامج PEAK يشكل تجربة فريدة تدمج ما بين القياس والتطوير في بيئة واحدة ويهدف إلى تطوير القياديين في الشركة بأسلوب مختلف يواكب التوجهات الحديثة والتحديات المستقبلية واستحداث برامج عالمية وفق مقاييس أداء عالية؛ لتطوير الجدارات القيادية المعتمدة في الشركة وتعزيز دورها الريادي في تقديم برامج تطوير القياديين وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع أعرق الجامعات وبيوت الخبرة على مستوى العالم في جميع الجوانب القيادية والتي تساهم في تعزيز روح الابتكار والتطور في الشركة.