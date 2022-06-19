تعيين فهد الدوسري رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم قرارًا يقضي بتعيين الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء ابتداءً من اليوم الاحد، ليتولى بموجبه قيادة العمل في الهيئة وصولًا لتحقيق مستهدفات التحول في الهيئة، واستكمال تطوير منظومة العمل الإحصائي.

وأعرب الوزير عن تهنئته للدكتور الدوسري بهذه المناسبة ، راجياً له النجاح والتوفيق في قيادة الهيئة، وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الدقيقة القادمة التي تمر بها من مرحلة التحول الاستراتيجي .

كما عبر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن شكره للدكتور كونراد بيسندروفر على ما بذله من جهود أثناء فترة توليه رئاسة الهيئة، ودوره في الارتقاء بالعمل في الهيئة وتطوير منتجاتها الإحصائية، وقيادة مشروع التحول، وتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وصولًا إلى تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، متطلعاً إلى أن تستمر جهوده من خلال استمرار عمله مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء .

وقد شغل الدكتور الدوسري عددا من المناصب القيادية كان آخرها وكيلاً لمحافظ البنك المركزي السعودي، شملت مجالات تحليل النُّظم والأبحاث الاقتصادية والإحصاء وعضوية ورئاسة العديد من اللجان الحكومية والمهنية ومجالس إدارة صناديق ومصارف محلية ودولية.

مما يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تعد المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.