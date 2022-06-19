محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
أعلنت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن قرار مجلس إدارتها بالموافقة على تأسيس شركة تابعة (الشركة التابعة) مملوكة بنسبة 100% ومقرها مدينة الرياض.
ستعمل الشركة التابعة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية من خلال إنشاء مشاريع مشتركة والاستحواذ على حصص في كيانات قائمة وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
لا يوجد هناك أثر مالي لهذا القرار في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تؤثر أنشطة الشركة التابعة بشكلٍ إيجابي على نتائج شركة لجام للرياضة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر “وقت اللياقة”: تأسيس شركة تابعة مختصة بالاستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.