محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن رغبتها في توقيع عدد من الاتفاقيات الغير ملزمة مع شركة كريستوف قلوبال امباكت – كريستوف أريبيا وذلك للقيام بتنفيذ عدد من المشاريع في السعودية والتى لها علاقة بالطاقة المتجددة ومزيج الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه الاتفاقيات بعد توقيعها .

كانت هذه تفاصيل خبر “المصافي” تعلن رغبتها بتوقيع عدد من الاتفاقيات الغير الملزمة لتنفيذ مشاريع خاصة بالطاقة المتجددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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